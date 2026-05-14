Lega Serie A e Prefettura in contatto per anticipare il derby di Roma a domenica alle 12

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Lega Serie A e Prefettura sono in stretto contatto per stabilire l'orario del derby di Roma, in programma per questo fine settimana. Quello che sta succedendo attorno a questa vicenda, che poi determinerà anche l'orario di Juventus-Fiorentina, è che, stando a quanto riportato da Sky Sport, al momento si sta riaprendo l'ipotesi di giocare di domenica alle 12, ipotesi a cui ieri il Prefetto di Roma aveva detto no.

Nel giro di poche ore, spiega l'emittente, si potrebbe arrivare ad un accordo in questo senso, con la Lega Serie A che a quel punto sarebbe pronta a ritirare il ricorso presentato al TAR. "Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva", ha detto a riguardo il presidente di Lega Ezio Simonelli a margine del Social Football Summit Snack Roma in corso di svolgimento.