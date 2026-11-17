Cinello: "Atta ok anche nei due davanti alla difesa ma vi dico dove rende meglio"

Gianfranco Cinello, ex calciatore tra le altre dell'Udinese e oggi allenatore, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo da Atta e dal suo potenziale ruolo nella Fiorentina: "Io credo che Atta possa dare veramente tantoalla Fiorentina. L'anno scorso è stato il migliore dell'Udinese, per qualità, per rendimento e per come ha inciso con assist e gol. Quando la Fiorentina in estate lo ha acqyistato ho pensato subito che fosse u grandissimo acquisto. E' chiaro che, nel calcio di oggi, se la condizione fisica non è perfetta o se esci da un infortunio, il rendimento risulta un po' più basso. Ma è un giocatore che ha tutto. Poi vedremo come mister Vanoli lo schiererà dopo questo passaggio al 4-2-3-1".

In quale ruolo potrebbe esprimersi meglio?

"L'anno scorso lui ha giocato inizialmente da mezzala nel 3-5-2, poi la squadra è passata al 3-4-2-1 e ha fatto l'attaccante a piede invertito. Infine ha giocato anche da mediano davanti alla difesa. A parer mio lui deve giocare da metà campo in su, perché in quella zona, specialmente a sinistra, riesce a esprimersi molto bene sia con i dribbling che con gli assist e i tiri. Nella Fiorentina potrebbe fare o l'esterno alto oppure il trequarti dietro la punta. Se dovesse giocare nei due mediani, dovrebbe avere accanto un giocatore solido e bravo nella fase difensiva perché lui è portato a fare più la fase offensiva".

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