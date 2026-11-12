FirenzeViola Atta torna a lavorare parzialmente in gruppo. Ndour e Pongracic a parte

Buone notizie in arrivo dal Viola Park e della ripresa degli allenamenti che era stata fissata per oggi dopo tre giorni liberi concessi da Paolo Vanoli dopo il pareggio contro la Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Luca Ranieri ha lavorato regolarmente in gruppo dopo la convocazione per la sfida contro i bianconeri mentre Marin Pongracic ha continuato il proprio lavoro personalizzato. Anche Cher Ndour, rientrato alla base dopo aver risposto alla chiamata della Nazionale U21 per un problema alla caviglia ha lavorato a parte.

Incoraggianti invece le condizioni di Arthur Atta, che negli ultimi giorni non si è riposato proseguendo con il lavoro di recupero, perché proprio oggi ha iniziato a lavorare in parte col resto del gruppo, tentando così il recupero totale in vista della sfida esterna contro il Monza in calendario lunedì 23 novembre.