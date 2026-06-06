RFV Leonardo Fabbri: "Io e Antognoni dispiaciuti del trattamento a Vanoli"

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Queste le parole a Radio FirenzeViola nel corso di "Firenze in campo" dell'atleta Leonardo Fabbri, che ieri ha vinto al lancio del peso nel Golden Gala di Roma: “Questa vittoria mi dà tantissimo. Come può bastare un ricordo brutto per cancellare le cose belle, a me succede anche il contrario. L’ho vista come il omento della svolta. Lo sport e la vita sono così, è tutto un sali e scendi. Bisogna avere l’intelligenza per capire cosa migliore: prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. Una notte così mi ripaga di tanti sacrifici”.

L’animo leggero ha fatto la differenza?

“Sinceramente sì, sono arrivato a Roma tre giorni prima della gara facendo cose che mi avrebbero fatto felice. Ho comprato un box di carte Pokemon, ho cercato di avere solo pensieri positivi”.

Cosa pensa della stagione scorsa della Fiorentina?

"Inizialmente mi aspettavo un campionato da Champions League, poi dalla terza sconfitta l'ho vissuta malissimo. Ne parlavo stamani con Antognoni, siamo entrambi dispiaciuti per come è stato salutato Vanoli. Di Grosso sono contento. Sono fiducioso. Ripartire dalla difesa a quattro è la cosa migliore. Aspettiamo qualche colpo sul mercato e stiamo a vedere"

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