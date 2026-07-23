RFV Braglia: "Privarsi di Kean sarebbe un azzardo. Fiorentina pronta all'80%"

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Piero Braglia, ex viola e allenatore, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola intervendo sia sui temi di campo che sul mercato: "Penso che la Fiorentina sia a posto già all'80%. È evidente che mancano gli esterni d'attacco, vista la squadra scesa in campo ieri in amichevole. Grosso vuole portare avanti una base calcistica tipo quella vista a Sassuolo. Comunque penso che Grosso sia un allenatore bravo, che ha idee e che le sappia trasmettere. In più, ho l'impressione che piaccia ai giocatori".

Cosa pensa di Grosso?

"Lui ha le idee molto chiare ed è molto bravo a farsi capire. Ha una buona personalità e penso che la Fiorentina sia in buone mani. L'importante è che arrivino giocatori adatti al suo modo di pensare calcio. Paratici ha già fatto tante cose, adesso c'è bisogno solo che completi la rosa con giocatori adatti all'idea di Grosso. Kean? Ci penserei molto prima di cederlo, i movimenti che fa lui non li fanno tutti".

Cosa farebbe con Kean?

"Penso che lui possa giocare anche in una squadra che palleggia di più. Basta vedere i movimenti che contro il Gubbio ha fatto per liberarsi dalla marcatura dei difensori. Ha fatto grandi movimenti. Privarsi di Kean sarebbe un azzardo troppo grosso. Io preferirei investire i milioni che servirebbero per sostituirlo in due grandi esterni".

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