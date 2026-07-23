RFV Cinquini: "La possibile partenza di Kean mi preoccupa, vi spiego"

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Oreste Cinquini, ex dirigente viola, ha parlato a “Chi si compra?” su Radio FirenzeViola delle vicende di mercato della Fiorentina: “Si sta facendo una buona campagna acquisti, che però è la cosa più facile da fare. Alcuni giocatori non li conosco bene, altri sì. Mi sembra che la cosa principale è aver investito sui giovani. Adesso andrà fatto uscire qualche elemento. Mi lascia perplesso l’interessamento del Como per Kean. Io dico che perderlo significa poi doverlo sostituire. È vero che due anni fa ha fatto una stagione importante, in cui io per primo non avrei creduto. Se dovesse partire Kean mi comincio a preoccupare”.

Perché?

“Perché purtroppo Piccoli non si è adattato o comunque non ha fatto il campionato che tutti ci attendevamo. E quindi mi sembra sia in uscita. Abbiamo bisogno di esterni, si parla di Joao Mario ma credo ne serva almeno un altro. Ma poi se perdiamo Kean dobbiamo trovare uno che la metta dentro, che non è così semplice”.

A proposito di esterni, Mastantuono in prestito con percentuale e recompra può essere un’idea per risparmiare?

“Sì, però la famiglia Commisso credo che abbia dato carta bianca a Paratici per il mercato. Aspetterei di vedere cosa succede. Soldi in entrata non ce ne sono, invece ha potuto spendere. Ci sono parecchi nodi da sciogliere, come Pongracic e Comuzzo. Poi chi è rientrato dai prestiti non ha avuto una buona stagione passata, altrimenti sarebbe richiesto. Gosens fortunatamente è tornato in Germania, adesso Paratici deve farne uscire”.

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