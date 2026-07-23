RFV Ritorni su Croci: "Lo seguiva anche l'Empoli. Pronto per Grosso ma voli basso"

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Andrea Ritorni, capo scout della Vigoglobal Sport, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?". Queste le sue dichiarazioni: “Sono un talent scout da trentatré anni, è un lavoro di massima responsabilità, collabori con altri osservatori e quindi devi sbagliare il meno possibile. Poi ci sono altre situazioni, come Kayode preso dalla Serie D e ora in Premier. Ci vuole passione”.

Nella sua scuderia c’è Croci. La Fiorentina ha dei piani ambiziosi nei suoi confronti?

“Sicuramente la prima cosa è volare basso, lo dico sempre al ragazzo. Il calcio ti dà ma ti toglie velocemente. Federico è un grande prospetto, di certo lo sapranno dosare bene mister Andreazzoli e mister Grosso che l’ha schierato esterno a sinistra nel suo 4-3-3, il suo ruolo prediletto”.

Magari lo rivedremo anche nelle prossime amichevoli. Il mercato a ‘rilento’ può aiutare?

“Questo lo sa la Fiorentina, è giusto dare lo scettro agli allenatori e ai direttori sportivi. Croci è un profilo importante, però va saputo tenere in una bolla: sta rispondendo bene con i grandi ma ha 16 anni e quindi è sempre un ragazzo. Starei cauto, deve fare il suo percorso tranquillo e costruttivo”.

Sta legando con qualche compagno in particolare?

“Federico è un ragazzo umile, anche un po’ chiuso per certi versi, però si sta trovando bene in prima squadra e sta facendo il suo. Non basta: bisogna fare sempre id più. Ma prima di tutto deve essere sereno per giocare bene. Penso che sarà aggregato alla Primavera, con qualche chiamata in prima squadra se Grosso lo riterrà opportuno”.

Croci ha attratto anche il gradimento di diversi club italiani e inglesi…

“È indubbio che quando si ha talento e ci si esprime al meglio attrae l’interesse di club italiani e stranieri. Ma con la famiglia di Federico abbiamo deciso di rispettare il progetto della Fiorentina che lo ha lanciato”.

Croci è di Bibbiena, se lo sono conteso i principali club del territorio toscano?

“A livello locale, Fiorentina ed Empoli hanno sempre fatto da leoni sul mercato, tanto che Croci è stato appunto seguito anche dagli azzurri. Quest’anno a Firenze e non solo ci sarà una inversione di tendenza sui giovani, vedrete che in Primavera la faranno da padrone i 2009. Nel calcio italiano ci sarà un’inversione di rotta sui giovani”.

Cosa pensa dell’arrivo di Andreazzoli a Firenze?

“Andreazzoli è un grande uomo e allenatore di calcio. La Fiorentina ha fatto un’operazione eccezionale. Conoscendolo darà input positivi a livello tecnico-tattico ma soprattutto umano. Io lo chiamo istruttore, il calcio ha bisogno di persone così. Lui è un grande condottiero”.

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