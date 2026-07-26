Repubblcia: "Kean-Como, a oggi nessuna trattativa: ma l'attaccante può partire"

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Ancora incerto il futuro di Moise Kean, forse la variabile più importante e in questo momento imprevedibile del mercato della Fiorentina. L'attaccante viola continua a essere al centro delle valutazioni, ma al momento non sono arrivati segnali concreti in grado di sbloccare la situazione. Come riportato da La Repubblica, l'interesse del Como si è fermato per ora a dei primi contatti esplorativi con l'entourage del giocatore. Dal club lombardo, infatti, non è ancora arrivata una proposta ufficiale e non è stata avviata una vera e propria trattativa con la Fiorentina.

Kean resta comunque aperto alla possibilità di valutare eventuali offerte, qualora dovessero arrivare. Anche la società viola non considera il centravanti completamente incedibile, ma la posizione della dirigenza è chiara: un'eventuale cessione sarebbe presa in considerazione soltanto davanti a un'offerta vicina ai 40 milioni di euro. Senza una proposta di questa portata, il futuro dell'attaccante resterà ancora legato ai colori viola.