RFV Onofri: "Vieira mi ha deluso. Grosso mi piace perché da un'identità alle squadre. Su De Rossi..."

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Ex calciatore ed ora opinionista Claudio Onofri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare le voci su Vieira alla Fiorentina: "Onestamente a Genova ha deluso, attenendosi ad un modulo che dopo qualche gare si intuiva non fosse molto offensivo, doveva cambiare poi fu cambiato lui. Certo non si può valutare solo da questo ma può riportare la Fiorentina ad un piazzamento più adeguato al club, non mi aspettavo che quest'anno lottasse fino alla fine per non retrocedere. Prima si prende l'allenatore e poi si prendono, in base al budget, poi i giocatori funzionali".

Tra Vanoli, Grosso, De Rossi e Vieira chi sceglierebbe? "I primi li ho sempre stimati perché hanno un modulo che si capisce chi gioca. Nella testa e negli allenamenti hanno sicuramente idee. Nomi e cognomi non mi scaldano mai, seguendo per lavoro e passione ho sempre intravisto in loro ciò che mi piace in un allenatore. Vedi immediatamente che la squadra è quella lì, come succedeva Sacchi. Era la conoscenza di quello che dovevi fare in ogni situazione e questo ti fa crescere come valore complessivo e come risultati".

E De Rossi? "De Rossi non è un allenatore che mi ha fatto vedere un tema ben preciso che si ripeteva ma ha dato una carica e una sicurezza che si ripeteva in allenamento e gara, che poi ha fatto ottenere risultati all'altezza. Lo voglio testare dall'inizio e aspettarlo. Personalità e carisma che trasmette a giocatori e platea complicata come quella di Genoa me lo fanno stimare e da quello che sento, abitando qui, sembra ci siano passi avanzati per la conferma. Ma sia il Genoa che la Fiorentina devono sbrigarsi a scegliere l'allenatore per poi andare sui giocatori".