RFV Calamai: "Grazie Como: il progetto dei lariani sia d'esempio alla Fiorentina"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato del traguardo Champions League raggiunto dal Como in relazione alla situazione della Fiorentina: "Grazie Como, perché hai ribadito un concetto che per me era chiarissimo ma per qualche tifoso della Fiorentina ed ex dirigente viola meno, cioè il fatto che non ci voglia chissà quale tempo biblico per costruire una squadra competitiva. Il Como questo lo ha smentito.

Quando c'è competenza, quando ci sono i soldi, quando c'è un tecnico bravissimo e si fa un investimento importante sui giovani di talento può anche uscire una miscela che gode di un colpo di fortuna, un colpo che premia chi ha fatto buon calcio. E allora tifosi viola, pensate che possiamo almeno meritare di essere al livello di Como e Atalanta oppure dobbiamo pensare che loro sono più bravi di noi? Ecco un po' di orgoglio fiorentino il Como ce lo sbatte in faccia".