RFV Fontana: "Prima del tecnico ci vuole il progetto. Fagioli? Serve chi sfrutti le sue dinamicità e tecnica"

vedi letture

L'ex viola ed attuale allenatore Gaetano Fontana è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della Fiorentina e della scelta del futuro allenatore: "Innanzitutto bisogna capire che progetto si vuole portare avavnti e scegliere poi l'allenatore per portarlo avanti, a volte si fa l'opposto e nascono diatribe e problemi. Perciò la cosa più importante è individuare le idee. Il binomio dirigenza e allenatore devono condividele, se c'è condiviisione si riesce ad andare sopra ogni cosa. Guarda Aquilani, ha iniziato non nel modo migliore ma la società che ne condivideva la metodologia l'ha sostenuto e guarda dove è arrivato a giocarsi ancora la serie A".

Aquilani lo puoi consigliare?

"Credo che abbia fatto un percorso importante e Cartanzaro non è una piazza facile, aver saputo tener duro in certi momenti è indice di personalità poi è sytato bravo a modificare certe cose senza però venire meno ai suoi principi"

Fagioli può essere il perno del centrocampo viola del futuro?

"Per me sì, è un giocatore che va sfruttato per dinamicità e tecnica ma che ha bisogno di un allentore che porti avanti un calcio che lo caratterizzi, di dominio ecc. Se cerchi un centometrista non è lui. Quindi è importante individuare prima il tipo di progetto. Ma lui lo vedrei in Nazionale dove ci manca quel tipo di giocatore".

Deve migliorare al tiro?

"Deve essere sfruttato appieno. Bisogna vedere se è un suo difetto, pigro nel fare certe cose o se non viene messo in condizione. Il contesto squadra può favorire la sua crescita, come fece Sarri con Jorginho".