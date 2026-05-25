RFV Torchia, agente di Rugani: "Sta alla società decidere se tenere Daniele. Lui resterebbe a Firenze"

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Davide Torchia, agente tra i vari giocatori anche di Daniele Rugani, difensore viola di proprietà della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", queste le sue dichiarazioni: "Il bilancio su Rugani va diviso in due parti. La prima è che noi siamo venuti a Firenze volentieri per dare una mano a raggiungere un obbiettivo diverso da quello avuto negli ultimi anni. Quando ti trovi in situazioni così gravi e ti salvi con tre gare di anticipo non c'è da festeggiare ma va detto che poteva anche esserci un blocco e della paura che poteva portare ad una retrocessione. Nessuno dalla Juventus ci ha mandato via, siamo venuti a Firenze perché c'era una richiesta per dare una mano. Poi, Daniele poteva giocare di più? È logico, i giocatori vogliono sempre giocare, ma io non mi metto a discutere le scelte sul minutaggio. L'importante, levato l'inizio, quando il ragazzo ancora fisicamente non stava bene, le prestazioni sono state in crescendo".

Sono arrivati segnali dalla società per una permanenza? "Il discorso è multiplo, sia dal lato dirigenziale e sportivo che dal lato tecnico abbiamo avuto riscontro su un'esperienza definita come positiva. Da qui però a partire a fare una trattaiva più o meno economica però non mi compete, le scelte sono del club che decide. Non ci sono prezzi eccessivi però che possanno opporsi alla permanenza del ragazzo, è una questione solo di volontà che passa dallo stato dell'arte della squadra. Se vuoi un centrocampista in più o in meno o un difensore in più o in meno. La palla è totalmente in mano a loro. Da parte del calciatore c'è tutta la disponibilità per continuare a Firenze. Anche se va detto che non siamo disperati, il ragazzo ha due anni di contratto ancora con la Juventus".

Sul possibile interesse di altre squadre per Rugani: "Io mi soffermo molto sul percorso alla Fiorentina, più che sull'interesse possibile per Rugani da parte di altre squadre. Questa è una cosa che abbiamo fatto anche quando Daniele era all'Ajax. Se si potesse andare avanti in futuro a Firenze sarebbe una cosa bella, anche perché il giocatore è già integrato e conosce ora l'ambiente. Ma non è che sto qui ad elencare le squadre che sono sul ragazzo".

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