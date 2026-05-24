RFV Semplici: "Comuzzo ha pagato l'infortunio iniziale e il fatto che la Fiorentina volesse cederlo"

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L'ex tecnico della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici è intervenuto durante "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola per parlare di attualità viola .

Che stagione è stata e da chi ripartire?

"Non è facile scegliere i giocatori con cui proseguire, dopo questa annata. I presupposti iniziali erano altri, poi l'annata è stata difficile e sono stati bravi a recuperare perché si rischia sempre. Le qualità magari non erano da Champions ma neanche da retrocessione, ci voleva una persona di calcio che possa incidere e Paratici è quello giusto e sicuramente in questi mesi avranno individuato i giocatori giusti da cui ripartire".

Comuzzo ha avuto un'involuzione, che fare?

"Credo che sia un prospetto importante e la Fiorentina deve aiutarlo a crescere e costruire una carriera di primo livello. Ha avuto difficoltà ma mi risulta che abbia giocato anche infortunato ed ha sofferto che ad un certo punto la Fiorentina volesse cederlo, perciò un insieme di cose lo hanno condizionato. Inoltre mettici il rendimento di tutta la squadra certo non ha aiutato".

La Primavera viola è in semifinale, può arrivare il coronamento di un percorso?

"Me lo auguro, delle big solo la Fiorentina è arrivata alle Finals perciò spero si arrivi al coronamento di un lavoro che dura da anni, dai tempi di Corvino, nel settore giovanile. Spero sia l'anno giusto per la soddisfazione e lo scudetto darebbe lustro a tutto il settore giovanile e al tecnico che la allena ora".

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