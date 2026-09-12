RFV L. Iapichino: "Felice del 6,90 ma soprattutto della mia continuità"

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L'atleta Larissa Iapichino è intervenuta a "Firenze in campo", su Radio FirenzeViola, per commentare la sua vittoria nell'Ultimate Championship: "È un successo importante, anche perché i punti ranking assegnati sono gli stessi di un Mondiale. Questa è la prima edizione e gli organizzatori stanno ancora raccogliendo feedback dagli atleti, ma il format mi è piaciuto: è dinamico, nuovo e punta molto sulla spettacolarità. Ci sono sicuramente degli aspetti da migliorare, ma nel complesso l'ho trovato piacevole".

Cosa ne pensa del format della gara di salto in lungo?

"I quattro salti sono stati piacevoli e dinamici. Forse i tempi tra un salto e l'altro sono stati un po' lunghi, anche perché abbiamo aspettato al freddo. Interessante anche il sistema delle eliminazioni: eravamo in otto, poi siamo passate in sei e infine in quattro. È una formula che può avere sviluppi positivi, anche se ci sono alcuni aspetti da rivedere".

Ha Fvinto con un 6,90. Quanto è soddisfatta del suo salto?

"Molto, anche se non l'ho sentito come un salto perfetto. Le condizioni non erano semplici, anche per il freddo, ma sapevo che il 6,90 mi avrebbe permesso di giocarmi la vittoria. Ho cercato di rimanere concentrata fino alla fine, perché le mie avversarie erano molto forti. Peccato per l'ultimo salto nullo: era molto lungo e per una saltatrice è sempre un po' un rimpianto".

Quest'anno è riuscita a essere più continua nelle sue prestazioni?

"Sì, sono molto contenta dei progressi fatti. Solitamente sono una che riesce a tirare fuori il risultato migliore all'ultimo salto, mentre quest'anno sono riuscita a trovare prestazioni importanti già prima. È un aspetto su cui sono migliorata molto".

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