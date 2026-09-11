Calamai: "Ora tocca a Fagioli: con Vanoli può tornare centrale e in Nazionale"

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Luca Calamai, nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del momento in casa Fiorentina e di cosa aspettarsi dai viola a partire dalla sfida di stasera contro il Venezia: "La mia riflessione è centrata su Nicolò Fagioli: è evidente che non faceva parte del progetto tattico iniziale di Paratici, che voleva se possibile cederlo per eliminare il gruppo di giocatori legati alle sofferenze della scorsa stagione; ed è evidente che lo stesso Fagioli non avesse creato un grande feeling con l'ex allenatore Fabio Grosso, la sensazione era che a prescindere dal fatto che i due si conoscessero sin dai tempi delle giovanili della Juventus i due non andassero molto d'accordo. Ora la situazione è cambiata radicalmente: è arrivato Paolo Vanoli, un allenatore che ha cambiato potenzialmente la carriera di Fagioli, spostandolo di ruolo e ridandogli entusiasmo e fiducia dopo le tormentate vicende personali.

L'ultimo Fagioli, quello riprogrammato da Vanoli, è un giocatore da Nazionale, da grandi club, uno che può alzare il livello della squadra. Un singolo che può essere galvanizzato dall'arrivo di Vanoli è proprio lui e mi auguro che questo calciatore già da stasera si possa riprendere il ruolo di trascinatore tecnico, chissà che questo non possa riportarlo in Nazionale...".