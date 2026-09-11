RFV Basile: "Paratici non sa costruire una società. Serve una figura alla Ranieri"

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Massimo Basile, giornalista e corrispondende per La Repubblica dagli Stati Uniti, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento". Queste le sue dichiarazioni sui temi di casa Fiorentina e sulla presenza a Firenze di Giuseppe Commisso: "Per me i Commisso non riescono a capire queste difficoltà. Certamente Giuseppe e la madre rappresentano già un cambiamento rispetto alla prima Fiorentina di Rocco. Quella era una viola che usava il tifo e la politica per raggiungere i propri obiettivi. Questa invece vuole costruire qualcosa ma manca un progetto serio. Manca uno alla Claudio Ranieri, cioè uno in grado di gestire la società e ricordare ogni giorno il peso e il valore di questa società. A Firenze mancano persone consapevoli della storia del club e in grado di costruire la società. Paratici è un dirigente controverso e con ombre ma è considerato molto bravo a scegliere i giocatori ma allo stesso tempo visto come incapace di costruire una società. Lui a Firenze sta facendo sia il ds che il direttore generale, ha pieni poteri e i risultati li stiamo vedendo. Per me il problema è che lui si ritenga in grado di costruire la Fiorentina. Servirebbe uno che faccia da collante e che ami davvero la Fiorentina"

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