RFV Baiano: "Non so se questa squadra può giocare a 4 in difesa. Rimpiango Kean"

vedi letture

Francesco Ciccio Baiano, ex giocatore viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento". Queste le sue parole sul momento che sta vivendo la Fiorentina: "Dare un giudizio da fuori è difficile. Se fossero però vere le ricostruzioni su quello che è successo è ovvio che l'allenatore non poteva rimanere. Direttore e allenatore si devono sempre confrontare ma se l'allenatore dice che la squadra è inallenabile è ovvio che il ds lo manda subito via".

Questa squadra per lei era adatta a Grosso? E quale è il miglior modulo per questa rosa? "Esterni di ruolo in rosa non ce ne sono. Il 4-3-3 si può fare in tanti modi ma guardando il Sassuolo di Grosso non c'erano quelle caratteristiche. Forse Mastantuono si può lontanamente avvicinare a Berardi, ma molto alla lontana perché l'italiano fa 10/15 gol 1 15 assist. ovvio che l'argentino è un 2007 ed è più giovane. Non hai neanche uno alla Lauriente, Ndjie è arrivato tardi. Vero è che un tecnico deve mettere il vestito migliore per la propria squadra. Per dire, siamo sicuri che questa squadra possa giocare a quattro dietro? Ora però è il momento di dare certezze e solidità e queste cose te le danno i risultati. Non ci si può poi permettere di avere davanti tre punte che non danno mano. Anche i centrocampisti facevano fatica a rientrare e la difesa andava in balia degli avversari. A me interessa vedere una squadra equilibrata non una senza né capo né coda come quella vista nelle prime giornate".

Sulla scelta di mandare via uno come Kean: "Io più che Mandragora o Gudmundsson, che in tre anni non ci ha fatto vedere niente, rimpiango Kean. Moise per quello che mi ha fatto vedere, poi non so se nel gruppo era indisciplinato o poco professionista, mi aspettavo che venisse sostituito da uno di quel livello. Io giocatori come Kean, anche se più casinisti, li voglio in rosa se poi mi fanno vincere le partite".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.