FirenzeViola La cura Vanoli funziona già. Le 3 scelte per la ripartenza viola

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La Fiorentina spazza via in una notte tutta la delusione di un inizio di campionato horror. È evidente che in 5 giorni Paolo Vanoli non potesse sistemare tutti i limiti di una squadra capace di prendere 9 gol e segnarne solo 1 nelle prime 3 giornate, ma la squadra vista a Venezia è solo una lontana parente di quella spaventata e slegata accozzaglia di giocatori vista fino ad ora. Tenace, aggressiva, senza paura: la cura Vanoli ha dato subito gli effetti sperati e ora è l'alba di una nuova era per la Fiorentina targata Paratici. I 3 punti del Penzo sono ossigeno puro in vista dei prossimi due impegni contro Pisa e Napoli prima della sosta per le Nazionali.

Mastantuono, Fagioli ma soprattutto Vanoli

Gli uomini copertina del 4-2 rifilato al Venezia non possono che essere Mastantuono, Fagioli e Vanoli. L'argentino segna una tripletta d'autore nel momento più difficile, dimostrando che a volte la carta d'identità è solo uno stupido limite. 19 anni e non sentirli per il talento di Azul che si è caricato la squadra sulle spalle e ha infilato Stankovic tre volte, due con il mancino, una di voglia con il mento. L'altro giocatore che ha impressionato è stato Fagioli, un altro rispetto all'inizio di stagione. Sempre attento e prezioso nel gioco palla a terra ma anche nelle ripartenze fornendo l'assist per il 3-1 di Pellegrino, nel finale si alza in cattedra e porta a scuola tutti: se questo è Fagioli, allora la Fiorentina può davvero sognare. Infine Vanoli, l'allenatore richiamato nel momento del bisogno. In soli 5 giorni ha ribaltato la squadra tirando fuori dai suoi un carattere inaspettato. Azzecca praticamente tutte le scelte, dall'inizio e a partita in corso, mandando in campo un 2007, tre 2005, un 2004 e un 2003 nonostante il momento negativo della squadra. Una masterclass che dà inizio a una nuova era per i viola.

Le scelte di Vanoli in 3 comandamenti

Ci sono state soprattutto 3 accortezze che hanno fatto la differenza più di tutte. La prima è di posizione: la Fiorentina ha alzato il suo baricentro di almeno 15 metri rispetto a quanto fatto fino ad ora, andando a prendere il Venezia alto così da sfruttare gli errori in impostazione. Un atteggiamento opposto al blocco basso portato avanti con risultati disastrosi dal precedente allenatore. La seconda novità è stata la scelta di Viery terzino: nel finale l'ha pagata un po' con il brasiliano stanco e Hainaut che ha messo in difficoltà i viola, ma nel primo tempo è stata una soluzione che ha aiutato tanto la fase difensiva. La terza scelta fondamentale è stata puntare su un centrocampo Fagioli-Ndour-Atta nonostante i dubbi di molti. Alla fine tutti e tre hanno offerto una grande prestazione e permesso così alla Fiorentina di vincere la prima partita in campionato. Con buona pace di Fabio Grosso e di tutte le polemiche emerse in settimana: si riparte da qui, con un calcio alle critiche firmato Vanoli.