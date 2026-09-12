Dodo escluso dai titolari, il messaggio social: “Dio ha in serbo qualcosa di meglio”
Alla bella serata vissuta ieri dalla Fiorentina, alla prima vittoria in campionato per 4-2 sul campo del Venezia e al ritorno di Vanoli in panchina dopo tre giornate disastrose sotto la guida di Fabio Grosso, non ha partecipato il terzino viola Dodo, rimasto tutti e 90 i minuti in panchina. Il brasiliano, che alla vigilia pareva essere certo di un posto da titolare, è stato tra gli esclusi di lusso del tecnico gigliato, che lo scorso anno aveva praticamente sempre schierato il giocatore titolare.
In tal senso, Dodo, attraverso una storia dal contenuto religioso pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha scritto questo messaggio: "Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro". Questa di seguito la storia in questione:
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