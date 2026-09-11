RFV Giorgetti: "Il passo avanti è chiaro: Vanoli ha voluto ribadire subito di esser pronto"

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Per commentare i temi principali legati a Venezia-Fiorentina, dopo il fischio finale ha parlato così Angelo Giorgetti su Radio FirenzeViola: "Concedetemi una battuta: questa squadra sembra allenabile. Il passo in avanti è chiaro, la copertina va a uno stratosferico Mastantuono ma anche Fagioli ha fatto una delle due migliore partite da quando è a Firenze. Deve sentirsi la fiducia addosso e Vanoli gliel'ha data subito".

Com'è parsa la squadra?

"Oggi tutta la squadra ha meritato di sentirsi chiamare squadra. Njie e Mastantuono mi sono piaciuti molto e hanno dato mano anche in difesa, ma tutti hanno dato l'idea di sapere cosa devono fare. Oggi la Fiorentina ha fatto grandi passi avanti ed è sotto gli occhi di tutti. Certamente non è tutto risolto, ma serviva proprio una partita che portasse leggerezza e oggi la Fiorentina si è anche divertita. Buoni pure i cambi di Vanoli".

Vanoli che l'anno scorso fu criticatissimo nei cambi.

"Sembra che voglia subito dimostrare che quel che ha detto in passato - "Mi sono meritato la conferma" - è vero, l'ha voluto ribadire subito. Il cambio fatto sul 2-1 non è banale e la Fiorentina aveva bisogno di questa scossa. La Fiorentina non credeva a ciò che faceva prima, adesso sì: i giocatori hanno affrontato la sfida con un altro spirito".