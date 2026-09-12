Ferrara: "È giusto chiedere scusa a Vanoli. Con Mastantuono non puoi non fare calcio"

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Spazio al commento di Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione all'indomani della prima vittoria della Fiorentina del Paolo Vanoli-bis sul campo del Venezia: "Franchino ha piedi top class, ma anche garra. Ci sente, si propone, ci prova e alla fine guida la Fiorentina alla prima vittoria della stagione con una tripletta che vale un bel sospiro di sollievo. Il Vanoli 2 parte bene e parla la lingua ispanica di terra argentina. Perché l’altro gol lo firma Pellegrino, partito in panchina ma entrato con lo spirito di chi vuole fare la sua parte. E’ un’altra Fiorentina, al netto di un Venezia che è quello che è.

Sicuramente il ritorno del tecnico scaricato tre mesi fa ha dato una bella botta di energia anche Fagioli, uno che sparisce e riappare a intermittenza. A Venezia, però, lui torna al centro del gioco dando il meglio di sé. Possiamo dire che il campionato della Fiorentina è cominciato a Venezia, e che, alla fine, chiedere scusa a Vanoli e riassumerlo è la scelta più giusta. E poi, quando hai Franchino, come fai a non fare calcio? Ora, però, servono coerenza e conferme".