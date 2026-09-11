RFV De Magistris: "Ai viola serve una struttura societaria più completa"

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L'ex medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976 ed ex pallanuotista, Gianni De Magistris, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina: "È difficile da commentare. Anch'io avevo esaltato la campagna acquisti e non rinnego quello che avevo detto. L'unica cosa che avevo criticato era la gestione della cessione di Kean, arrivata all'ultimo giorno. Se sai di doverlo vendere, secondo me devi farlo prima.

La campagna acquisti è stata comunque positiva?

"Sì, a livello di nomi sembrava una grande campagna acquisti. Come tutti i tifosi, però, non so cosa avesse chiesto realmente l'allenatore. Tutti chiedevamo una rivoluzione rispetto alla scorsa stagione e quella c'è stata".

La fa riflettere il rendimento dei giocatori una volta lasciata Firenze?

"Sì, è un tema che fa riflettere. Si vedono giocatori come Gudmundsson, Mandragora e Piccoli che, una volta andati via, sembrano rendere meglio. Fa male vedere queste situazioni".

Il problema è l'ambiente o la società?

"Credo che serva una struttura societaria più completa. Se mi chiedete cinque nomi dell'Inter probabilmente te li so fare, mentre della Fiorentina mi fermo a Paratici e Ferrari. Evidentemente manca qualcosa".

Cosa dovrebbe avere in più la società?

"Ci sono tante figure che possono essere importanti, anche se non compaiono pubblicamente. Penso, per esempio, a Estiarte, che ha lavorato per anni al fianco di Guardiola. Una società ha bisogno di tante competenze e di una struttura solida".

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