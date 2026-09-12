Paratici e Grosso hanno spinto Mandragora a Torino: per Tuttosport lui sarebbe rimasto

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Il destino sembra aver costruito un cerchio perfetto attorno a Rolando Mandragora. Quattro anni fa il centrocampista lasciava il Torino dopo il mancato accordo con la Juventus, con la Fiorentina di Barone che ne approfittava offrendogli uno stipendio superiore a quello proposto dai granata. A Firenze Mandragora avrebbe voluto continuare, ma l’arrivo di Paratici e le scelte di Grosso lo avevano progressivamente allontanato dall’undici titolare. In viola, però, il centrocampista ha trovato una seconda vita, diventando anche capitano e uno dei giocatori più affidabili della squadra. Ora poi tra l'altro a Firenze c'è di nuovo la presenza di Vanoli, tecnico che nella passata stagione aveva puntato fortemente su di lui.

E il calendario aggiunge un’altra curiosità: il primo avversario da affrontare all’Olimpico Grande Torino sarà proprio la Roma. La stessa squadra contro cui Mandragora aveva giocato la sua ultima partita in maglia granata, il 20 maggio 2022. Un curioso incrocio del destino. Lo scrive Tuttosport.