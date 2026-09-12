Mastantuono nella storia: batte anche Messi, è il più giovane argentino a fare tripletta in Europa

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Con la tripletta realizzata ieri in casa del Venezia, che ha portato anche alla prima vittoria della Fiorentina in campionato, Franco Mastantuono ha infranto tutta una serie di record. L’Argentino infatti non solo è diventato il più giovane giocatore della Fiorentina da aver realizzato una tripletta in Serie A, oltre che il più giovane straniero a segnare tre gol in una singola partita nel nostro campionato.

Il talento di Azul infatti è diventato anche il più giovane argentino di sempre a realizzare una tripletta nei top cinque campionati europei, superando addirittura in questa classifica un fuoriclasse del calibro di Lionel Messi. In questa graduatoria tutta argentina, riportata su Instagram dal portale El Grafico, dopo appunto Mastantuono e Messi ci sono, al terzo posto Mauro Icardi, al quarto Antonio Valentin Angelillo e al quinto Gonzalo Higuain.