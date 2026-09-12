RFV Budel: "Fagioli merita la Nazionale. Non c'è nessuno come lui"

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Alessandro Budel, ex centrocampista e attuale commentatore Dazn, ha parlato a "Firenze in campo" su Radio FirenzeViola dei segnali più positivi lanciati dalla Fiorentina a Venezia: "Sicuramente l'intensità e le distanze tra i reparti. La Fiorentina è rimasta corta e compatta per tutta la partita, concedendo poco al Venezia. Anche dopo il gol subito ha continuato a giocare bene, creando occasioni e mettendo in difficoltà gli avversari. Nell'arco dei 90 minuti ha disputato una grande partita".

Quanto ha inciso il ritorno di Vanoli?

"Molto. Vanoli conosce già l'ambiente e diversi giocatori e, secondo me, lo scorso anno avrebbe meritato la riconferma per quello che aveva fatto. Questo rappresenta un vantaggio. La Fiorentina deve ripartire dal nucleo costruito nella passata stagione, aggiungendo i nuovi arrivati".

Con Vanoli si sono rivisti alcuni meccanismi della scorsa stagione?

"Sì, ma ci sono anche delle novità. Vanoli ha cambiato più volte l'assetto durante la partita. Il Venezia è una squadra intensa e di qualità, quindi non era facile affrontarla. La Fiorentina deve ancora migliorare in fase difensiva, soprattutto sugli esterni, ma rispetto alle prime due giornate ho visto grandi passi avanti, soprattutto nell'atteggiamento".

Oltre a Mastantuono, chi è stato il migliore?

"Per me Fagioli. In telecronaca l'ho indicato insieme a Mastantuono come il migliore in campo. Ha disputato una partita completa, con grande cattiveria agonistica e personalità. Ha corso, difeso e cercato continuamente di puntare l'avversario. La Fiorentina, inoltre, ha diverse alternative di qualità sugli esterni".

Fagioli merita la Nazionale?

"Assolutamente sì. A mio parere, oggi in Italia non c'è un giocatore con le sue caratteristiche in mezzo al campo. Credo possa essere il regista della Nazionale e dare qualità alla squadra".

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