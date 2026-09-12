Vanoli ribalta la Fiorentina, La Repubblica: “La fragilità viola è già scomparsa”

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Al suo ritorno sulla panchina viola, Paolo Vanoli cambia subito le carte in tavola con alcune scelte a sorpresa nella formazione. Viery viene schierato a sinistra, mentre in difesa trovano spazio Dragusin e Jimenez insieme a Ranieri. In avanti Beto è il riferimento centrale, con Njie e Mastantuono larghi. Una formazione che sembra funzionare, perché la Fiorentina parte aggressiva e costruisce diverse occasioni per passare. A colpire è però il Venezia, che sfrutta una disattenzione di Ranieri e trova il vantaggio con Adams.

La squadra fragile vista appena pochi giorni prima, però, reagisce senza perdere equilibrio e ribalta tutto grazie a due splendide conclusioni mancine di Mastantuono, che partendo da destra si accentra e supera Stankovic. Il 2-1, per quanto visto, sta persino stretto ai viola. Nel finale Njie spreca una clamorosa occasione, poi Pellegrino prende il posto di Beto e Gnonto avanza sulla trequarti, trasformando l’assetto in un più offensivo 4-2-3-1. Saranno proprio i due a confezionare l’azione del gol che mette il sigillo definitivo alla partita. Lo riporta La Repubblica.