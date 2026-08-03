RFV Krausz su Mastantuono: "Dal tiro preciso e dribbling straordinari. Uno così però va lasciato libero"

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Barend Krausz, procuratore esperto di calcio argentino e sudamericano, è intervenuto nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Franco Mastantuono: "E' un giocatore dotato di qualità straordinarie nella sua pur breve carriera. Dribbling straordinario negli spazi larghi come il centrocampo e un tiro con il mancino naturale straordinario per potenza e precisione, i tiri liberi sono la sua specialità. Ed inoltre ha grandi qualità fisiche e viene da una provincia un po' distante dalla capitale dove gli argentini sono molto seri, da lì viene anche Almeyda. L'unica è capire se si può lasciarlo libero nel giocare nel ruolo che più preferisce perché il problema avuto nel Real è questo, di impostarlo in un ruolo in cui non è a suo agio, ossia esterno. Alcuni giocatori li devi lasciare liberi, gli dai la maglia e gli dici gioca dove ti pare. Ad esempio Nico Paz al Como lo hanno fatto giocare dove voleva".

Mastantuonio ha fascino ma devi metterlo in un sistema di gioco, guarda come fatica Gudmundsson:

"L'unico problema è vedere se l'allenatore è disposto a cambiare in funzione di questo giocatore. Ma mi permetto di dire che secondo me con quel centrocampo con ottime qualità di palleggio Mastantuono sarebbe una ciliegina sulla torta".

Si dice volesse tornare al River? "Il ragazzo non ha un caratterino semplice, ma al River penso che non torna di sicuro, ora è anche messo male ed ora Ramon Diaz si potrebbe presentare come presidente. Non ci sono voci di grande personalità su di lui, ma le qualità ci sono. Pensare che ha scelto tra il tennis e il calcio, come Roberto Baggio che era uno straordinario giocatore di tennis"

A chi somiglia? "D'Alessandro, del River, che aveva un dribbling devastante".