FirenzeViola Vitale: "Fiorentina, finalmente idee e non procuratori. Perplesso solo su Comuzzo"

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Il dirigente Pino Vitale, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" per analizzare il momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per la prima volta dopo anni abbiamo come dirigente una persona con delle idee, abbiamo finito di fare la squadra con i procuratori. E questo è un punto di partenza molto importante. Ci hanno dimostrato che stanno abbassando l'età della squadra ma anche le buste paga. Hanno preso 3-4 giocatori di prospettiva, secondo me in questo momento la Fiorentina si è mossa meglio di tutte. Meglio anche delle big. Poi è chiaro che manca ancora qualcosa ma sono sicuro che sanno cosa fare. Poi una cosa sull'attacco".

Prego.

"Io terrei Kean e prenderei Pellegrino, lo prenderei insieme a Kean perché è meglio di Piccoli secondo me. In ogni caso da tifoso viola io sono entusiasta della parte tecnica che stanno mettendo a disposizione di Grosso. Resto un po' perplesso sulle uscite perché sembra che abbiamo un commissario liquidatore. Si dà via i giocatori così, e ancora abbiamo diversi esuberi. Così come sono perplesso sull'operazione Comuzzo".

Perché?

"Fare affari con Cairo o con Lotito non è mai fare affari. Te hai dato al Torino un giocatore che sì ha fatto male negli ultimi due anni, ma con un diritto di riscatto così alto te lo prendono solo per rivenderlo. Avrei messo una recompra sul calciatore. Lo stesso penso di Lotito per Brescianini e Fabbian, aspetterà l'ultimo per spendere il meno possibile. E non parlo di tutti i giocatori perché sennò sembra di rompere le scatole. Se le cifre di Moreno sono confermate, la Fiorentina ha fatto un'operazione importante".

Come andrà con Mastantuono?

"Al Real si parlava di un fenomeno ma lì ci sono tanti giocatori forti. A me piacerebbe vederlo alla Fiorentina però bisogna vedere come andrà anche la trattativa. Io poi sono convinto che arriverà Thortsvedt".

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