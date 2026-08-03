Angelino lascia la Roma e domani sarà a... Firenze: ecco il motivo

Angelino lascia la Roma e domani sarà a... Firenze: ecco il motivoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45News
di Redazione FV

Angelino lascia la Roma dopo due stagioni con la maglia giallorossa. Come riporta Sky Sport, il giocatore nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con il Deportivo La Coruna, squadra neopromossa in Liga che giovedì è attesa dall'amichevole contro la Fiorentina. Proprio per questo Angelino è atteso a Firenze, dove si trova attualmente la squadra che sta chiudendo diverse trattative con l'Italia, non ultima quella di Amatucci con i viola. Per Angelino si tratta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. 