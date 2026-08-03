RFV Impallomeni: "Mercato della Fiorentina straordinario. Ora tenga Piccoli e Kean"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al centro", Stefano Impallomeni ha dato la sua opinione sull'attualità che riguarda la Fiorentina. Queste le sue parole: "Quando Piccoli arrivò un anno fa sono stati spesi tanti soldi ma io ero convinto che fosse un bell'investimento per la Viola. Io lo preferisco a Pellegrino, che sicuramente ha ampi margini di miglioramento ma secondo me oggi è meglio Piccoli. E in questo precampionato lo sta dimostrando con i gol. Me lo terrei stretto al pari di Kean, che attualmente è l'attaccante della Nazionale. Con Grosso secondo me vanno benissimo entrambi. Kean contro il Real ha dimostrato cosa può fare, io dubito che sul mercato ci siano giocatori migliori di lui. Se poi ci sono di mezzo altre dinamiche è un altro conto. In più, e concludo, bisogna chiudere la questione in pochi giorni. Non c'è tempo".

Soprattutto, come fai a cederlo?

"Non vedo perché abbassare il livello là davanti visto che la Fiorentina sta facendo un mercato straordinario, gettando le basi per scalare le posizioni ed entrare nelle prime sei. Anche Jimenez ha dimostrato di avere bei movimenti, Atta è una bella mezzala. La Fiorentina sta facendo sul serio, ora è importante non abbassare il livello là davanti".

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