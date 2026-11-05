RFV Impallomeni: "Njie è straripante. Io lo proverei da falso nove insieme a Mastantuono e Gonçalves"

Intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?", Stefano Impallomeni ha dato la sua opinione sull'attualità che riguarda la Fiorentina. Queste le sue parole: "Bisogna incanalare il flusso enorme di talento che questra squadra ha in trequarti. Va fatto quadrare qualcosa a centrocampo, serve avere equilibrio, la squadra prende tanti gol. Vanoli sceglie Ndour e Brescianini ad oggi sacrificando Oulai che meriterebbe di giocare. Io mi metto nei panni di un tecnico che deve cercare equilibrio, ma mi metto anche nei panni di chi auspica che i giocatori forti giochino. Per me Oulai e Gonçalves devono giocare. Questa squadra pompa talento in attacco dando la sensazione sia di poter segnare da un momento all'altro sia di poter subire gol. Serve avere pazienza".

Qual è la sua idea sulla crescita di Njie? "È straripante ed entusiasmante, ha gioia nel giocare e garantisce strappi importanti. Per me però anche Pedro Gonçalves merita più attenzione e impiego. Mastantuono è intoccabile. Bisogna vedere se magari Vanoli si riesce a inventare qualcosa magari mettendo Njie come falso nove avendo un tridente mobile, tecnico e imprevedibile. Potrebbe essere un'idea ma non so se l'ex Torino può fare la punta. Magari potrebbe farlo alternandosi nella posizione con Gonçalves. Tutto è nell'ottica dell'equilibrio perché tre mezze punte e il centravanti questa squadra fatica a reggerli".

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