RFV Giorgetti: "La Fiorentina ha un problema quando perde il pallone. Jimenez e Mastantuono gli unici leader"

Ospite di Radio FirenzeViola, Angelo Giorgetti ha commentato così il momento della Fiorentina: "La Fiorentina ha preso 24 gol, la metà li ha presi dopo aver perso palla con voragini in difesa. Sì, è una squadra con tanta qualità, ma ha un centrocampo mono-passo. Ndour, Fagioli, Brescianini, nessuno ha strappo. Se perdi palla e non hai una protezione dierto sei fregato. Ho la sensazione che questa squadra parli poco, che in campo si comunichi poco. Sarebbe tutto più facile se ci fosse un leader. A me sembra che gli unici che ci mettano qualcosa in più siano Mastantuono e, con tutti i limiti caratteriali, anche Jimenez

Viery sta crescendo, contro il Sassuolo mi è sembrato responsabilizzato anche nella prima costruzione, a un certo momento mi è parso quasi che toccasse più palloni lui di Fagioli. Poi per Fagioli è un altro capitolo. Mi ha colpito sentire Vanoli dire che ha perso i giocatori rientrati dalla Nazionale, non ho capito cosa vuol dire ma si è visto. Secondo me inoltre Fagioli ha sofferto l'arrivo di Oulai".

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