RFV Leo Turrini: "Grosso non ha un carattere facile e Firenze in confronto a Sassuolo è New York"

Prestigiosa firma del QS - La Nazione e noto volto di Sky Sport, soprattutto nel mondo dei motori, Leo Turrini è stato ospite di Radio FirenzeViola. Intervenuto nel corso di "Garrisca al Vento", Turrini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina ma ha parlato anche del Sassuolo, realtà che lui conosce bene da cui è arrivato l'ormai ex tecnico viola Fabio Grosso: "Alla vigilia del campionato ho fatto una griglia per il giornale, avevo messo la Fiorentina in seconda fila. Forse ho esagerato, ma questa squadra è forte. Su Fabio Grosso dico che conosco bene chi lavora nel Sassuolo e mi hanno fatto capire di essere rimasti sorpresi dalla sua breve esperienza a Firenze. So che lui non ha un carattere facile, poi Firenze rispetto a Sassuolo è New York, è un'altra dimensione. Può essere che non fosse pronto a lavorare a questa pressione. Poi, se un allenatore se ne va perché la squadra è allenabile o comunque viene allontanato perché dice questo, la scelta è ponderata e condivisa.

E' evidente poi che qualcosa non ha funzionato, forse ci sono state scelte di mercato che lui non condivideva. Questa è una storia molto strana. Pioli non è durato tre partite, è durato tre mesi prima che si decidessero a mandarlo via, dopo tre gare nessuno ha pensato a mandarlo via. Stavolta qualcosa è accaduto. Detto questo, la Fiorentina è una squadra che può stare benissimo nella colonna sinistra della classifica".