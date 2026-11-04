Poesio: "Incomprensibile la gestione di Oulai. Da un anno e mezzo si discute della posizione di Fagioli"

Ernesto Poesio del Corriere Fiorentino, è intervenuto nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola trattando i temi di stretta attualità del mondo viola: "Devo dire che le dichiarazioni di Vanoli post partita mi hanno lasciato qualche dubbio. Questa è una squadra che se non si diverte non vince. Non è stata costruita in modo equilibrato e quindi se cerchi solo quello, lo trovi difficilmente. Devi giocare all'attacco anche se rischi perché poi prendi molti gol, come sta accadendo. Lunedì è andata molto bene anche perché avevi una difesa avversaria che aveva preso 12 gol in tre partite prima di prenderne altre quattro contro la Fiorentina".

Vanoli può cambiare se stesso oltre che la Fiorentina?

"Con questa squadra devi accettare il rischio, ma dobbiamo chiederci se Vanoli è l'allenatore adatto a questo tipo di concetto di gioco. Sarà un allenatore che accetterà il rischio di snaturarsi? Questa non è una squadra che può aspettare in difesa perché ne prende. Deve mettere in campo più qualità possibile e quando ha degli avversari davanti che le permettono di esprimerla diventa un potenziale importante. Stiamo però cercando di capire se questo potenziale avrà la forza per mettere sotto anche squadre migliori rispetto al Sassuolo".

"È incomprensibile questo incaponimento da parte del tecnico nei suoi confronti. Questa cosa che Oulai esclude Fagioli, non si capisce. Ma anche che Fagioli possa giocare solo da play. Poi lo stesso Vanoli viene a dire che ha perso Fagioli, Ndour e Oulai dopo la sosta per le nazionali. Fagioli in Nazionale ha giocato in un'altra posizione ed è un anno e mezzo che stiamo parlando della posizione di Fagioli. Oltre tutto hai acquistato un giocatore come Oulai che è più adatto in quella posizione e non si capisce perché i due non possano giocare insieme. La posizione di Vanoli è strana. Oulai sta dimostrando giocando che forse un posto se lo merita, esattamente come Pedro. Oulai ha dimostrato che fa giocare meglio la squadra rispetto a ciò che sta facendo Ndour".

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