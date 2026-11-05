RFV Calamai: "Il gol di Pellegrino a Reggio è da bomber: ora trascini la Viola con la Juve"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Mateo Pellegrino e del momento che sta vivendo l'argentino: "Oggi faccio un piccolo tuffo nel passato per accompagnare una riflessione su Pellegrino. Io non sono un innamorato della prima ora dell'argentino, lo avevo seguito distrattamente nel suo percorso con il Parma e all'inizio di questa stagione l'ho guardato senza che mi scattasse una molla che mi portasse a fare delle considerazioni diverse. È chiaro che il progetto della Fiorentina, ambiziosa, da primi quattro o cinque posti parte dalla necessità di trovare un centravanti da doppia cifra fissa, che diventi il terminale ma anche il simbolo di un reparto. Il bomber che fa la differenza in tutte le squadre. Ecco il gol di Pellegrino con il Sassuolo mi ha fatto accendere una luce. È un gol da attaccante vero, fa tre cose da vera punta, andando contro l'etichetta che gli abbiamo messo e che non so neanche se sia giusta, di giocatore buono solo di testa.

In quei tre movimenti splendidi, liberarsi dell'avversario, girarsi e anticipare il portiere con un tocco di classe, non c'entra nulla il colpo di testa. La voglia di scoprire Pellegrino me lo proietta ora sulla Juventus. Fu infatti un gol alla Juve che fece iniziare la favola del Re Leone Batistuta. Anche lui arrivato a Firenze con dubbi e senza che tutti fossero convinti di aver trovato un fenomeno. Da quel gol partì però qualcosa e da lì è diventato il re leone. Ecco, mi accontenterei di qualcosa di meno di Batistuta ma auguro a Pellegrino di segnare un gol importante per la sfida che sta combattendo con la maglia viola"