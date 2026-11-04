RFV Ceccarini: "Contro la Juve fondamentale la scelta dei centrocampisti. Gonçalves? Ecco la formula"

Durante Nik&Nik, trasmissione di Radio FirenzeViola, il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato della prossima sfida della Fiorentina, che domencia sera ospita la Juventus al Franchi: "La Juventus è una squadra che se viene attaccata va in crisi, guardate cosa ha fatto il Genoa due gare fa. Anche Bremer, che se sta bene è uno dei migliori al mondo, non è al top. Se pressata va in difficoltà. Per cui, non mi dispiacerebbe l'idea di partire all'attacco, anche perché se loro passano il centrocampo viola arrivano in porta. Deve essere una scelta perfetta sugli interpreti di centrocampo, ci son quattro centrocampisti a disposizione, se giochi col 4-2-3-1 due di loro devono fare un lavorone, perché se la Fiorentina va sotto ritmo diventa un problema. L'idea di partire con Pedro Gonçalves, Mastantuono e Njie dal 1' dietro a Pellegrino non mi dispiace, ma questa squadra è in grado di reggere questi quattro giocatori?".

Poi ha ricordato le formule con cui la Fiorentina ha acquistato in estate Pedro Gonçalves: "Prestito oneroso a 2,25 milioni di euro e obbligo condizionato a 22,5 milioni di euro che si attiva a queste due condizioni, che devono verificarsi entrambe: che ci sia una qualificazione europea della Fiorentina e il 60% delle presenze, contando come presenze quelle da almeno 45'".