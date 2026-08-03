Guerrini: "Piccoli non può essere il sostituto di Kean ma aspetterei a cederlo"

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L'ex calciatore della Fiorentina, Giovanni Guerrini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola: "Parlare di entusiasmo e ambizioni da prime posizioni è un po' eccessivo ma Paratici sta lavorando molto bene, magari hanno preso giocatori non attenzionati dai club di serie A ma la campagna acquisti è buona e si vede anche dall'amichevole con il Real. Ma da qui a dire che siamo competitivi per le prime posizioni ce ne corre".

Cosa pensa di Piccoli, cosa fare? "Non può essere il sostituto di Kean, sia per questioni fisiche che per impatto, ma ogni squadra deve avere tre attaccanti. Piccoli è un attaccante di un buon livello che può affiancare Kean o chi lo sostituirà, ha altre caratteristiche. Ma il primo anno ci stanno problemi di ambientamento, certo per capire se vale 27 anni aspetterei un'altra annata perché ora farebbero una minusvalenza. Se dovesse partire Kean sarebbe impossibile trovarne uno uguale, Pellegrino viene dal Parma e non è una big".