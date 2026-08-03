FirenzeViola Amichevole Fiorentina-Deportivo, sold out lo stadio "Curva Fiesole"

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A tre giorni dall'ultima amichevole della Fiorentina al Viola Park, con il Deportivo La Coruña, i biglietti sono già finiti. Ovviamente la capienza dello stadio Fiesole all'interno del centro sportivo (e in attesa della tramvia) è limitata a 2000 posti che dunque sono andati subito esauriti, vista la curiosità per vedere all'opera la "nuova" Fiorentina e in particolare i nuovi acquisti.

Prove generali di Coppa

La partita, dopo l'annullamneto dell'amichevole con il Modena per problemi al Braglia inizialmente prevista per l'8 (al Viola Park giocherà la Fiorentina Femminile e non sarebbe stata possibile l'inversione di campo), è l'ultima possiiblità per Fabio Grosso per testare, contro una buona avversaria, i passi avanti fatti dalla Fiorentina e le prove ufficiali prima della Coppa Italia il 14, inizio ufficiale della stagione viola.