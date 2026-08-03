Joao Mario alla Fiorentina: le cifre precise dell'operazione pubblicate dalla Juventus
La Juventus come suo solito quando ufficializza un arrivo o una cessione di un giocatore pubblica anche le cifre dell'operazione. E' quanto accaduto anche per il portoghese Joao Mario, appena ceduto ufficialmente e con rispettivi comunicati alla Juventus.
Operazione da 11,3 milioni riscatto pagabile in 3 esercizi
In quello della Juventus compaiono appunto anche le cifre: complessivamente si parla di 11 milioni e 300 mila di cui 1.8 di prestito oneroso e 9.5 di eventuale riscatto (dilazionabile in tre rate).
Ecco il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes a fronte di un corrispettivo di € 1,8 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 9,5 milioni, pagabili in tre esercizi"
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