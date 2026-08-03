FirenzeViola Kean resterà il punto fermo viola: la Fiorentina ha deciso di non venderlo

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Nonostante l'interesse del Como, il club viola ha deciso di puntare ancora sull'attaccante azzurro: sarà lui il centravanti della squadra di Fabio Grosso.

Moise Kean non è sul mercato. È questa, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la linea tracciata dalla Fiorentina, che ha preso una decisione chiara sul proprio centravanti in vista della stagione ormai alle porte. Nelle ultime settimane non sono mancati apprezzamenti e sondaggi, con il Como tra i club che hanno manifestato interesse, ma da parte della società viola non è mai arrivata alcuna apertura a una possibile cessione.

La scelta del club

Secondo quanto filtra da fonti vicine alla Fiorentina, la volontà della dirigenza è quella di ripartire proprio da Kean, ritenuto un elemento centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso. Il club considera l'attaccante un patrimonio da valorizzare e, soprattutto, il terminale offensivo attorno al quale costruire il reparto avanzato. Una posizione netta che, almeno allo stato attuale, non lascia spazio a trattative.

Sarà lui il centravanti viola

Salvo clamorosi colpi di scena nelle ultime settimane di mercato, sarà dunque Kean il centravanti titolare della Fiorentina nella prossima stagione. Una scelta che indirizza anche le strategie di mercato del club: gli eventuali movimenti in attacco riguarderanno profili con caratteristiche differenti, ma non metteranno in discussione la centralità dell'ex Juventus, destinato a guidare il reparto offensivo viola nel nuovo campionato.