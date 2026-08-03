Joao Mario: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione e ottenere successi insieme"

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Dopo l'ufficialità, il neo terzino destro della Fiorentina, Joao Mario, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore viola al sito ufficiale: "Sono molto contento di essere qui, la Fiorentina è un grande club. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione e di ottenere molti successi insieme".

Le prime impressioni al Viola Park: "Il Viola Park mi ha davvero sorpreso, è una struttura di prim'ordine; qui abbiamo tutto ciò che ci serve per lavorare al meglio. Spero che sia una stagione ricca di successi".

Conosceva qualcuno? "No, non conoscevo nessuno dei miei nuovi compagni, so solo che ci sono alcuni brasiliani che parlano la mia lingua. non vedo l'ora di conoscerli tutti".

Cosa l'ha convinta a venire alla Fiorentina: "La storia della Fiorentina mi ha convinto a vestire questa maglia, ma anche la città e il progetto che mi è stato presentato. Sicuramente è stata una scelta facile per me".

Cosa dice ai tifosi? "Ai tifosi dico che non vedo l'ora di vederli allo stadio e che lavoreremo sodo per regalare loro tante gioie nel corso della prossima stagione"