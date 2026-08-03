Kean criptico: "Troppo tardi per essere il tuo primo, mi preparo per essere l'ultimo"

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L'attaccante della Fiorentina Moise Kean torna a postare sul suo profilo Instagram dove sparisce e riappare spesso e dove dunque appaiono pochi riferimenti alla Fiorentina. E mentre nelle storie corre per le strade di Montecarlo nel giorno libero concesso da Fabio Grosso, tra i post compare un video della partita di sabato contro il Real, durante la quale ha segnato il gol che ha permesso ai viola di acciuffare il 2-2 con i Blancos, in cui scrive una celebre frase, in questo caso criptica: "Forse è troppo tardi per essere il tuo primo. Ma in questo momento mi sto preparando per essere il tuo ultimo (amore)".

Un bel messaggio che accende la fantasia dei tifosi viola, rivolto dunque alla Fiorentina? Con il dubbio che sia riferita al tecnico del Real, Mourinho, che lo ha definito "un mostro" o ancora a Fabregas viste le voci di mercato che lo accostano al Como.