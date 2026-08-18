CSC Flash: il Como su Kean, la situazione. Fortini vicino all'Hull City
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La situazione Kean
Ripartiamo dalla situazione legata a Kean, che era ed è rimasto nel mirino del Como che ieri ha messo sul piatto la prima proposta concreta in prestito oneroso da 5 milioni con obbligo per altri 25. Un'offerta rifiutata dalla Fiorentina perché il prezzo è di almeno 40 milioni, ciò non toglie che il Como non possa rilanciare in questi giorni anche se il calciatore non sta forzando la mano pur avendo aperto all'eventuale trasferimento. Il tempo stringe.
Le possibili alternative
La Fiorentina intanto si guarda intorno e valuta soprattutto due attaccanti. Il primo è Lorenzo Lucca, in uscita dal Napoli, l'altro è Andrea Pinamonti, che ha chiesto la cessione e che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e dunque ha un costo di circa 15 milioni di euro.
Thorstvedt in uscita ma per ora è tutto fermo
Aquilani ha confessato che Thorstvedt ha chiesto la cessione e resta nel mirino della Fiorentina che però in questo momento sta valutando altri profili. Il nome del norvegese però va tenuto d'occhio in questi ultimi giorni di mercato.
Occhi su Laurienté e Soulé
Per l'esterno sono il giocatore del Sassuolo e quello della Roma che al momento non è la prima scelta per Gasperini. I giallorossi potrebbero decidere di cederlo ma comunque la valutazione è di 35 milioni di euro.
Questione Fortini
Chiudiamo con Niccolò Fortini, sul quale nelle ultime ore si è fatto avanti l'Hull City, una soluzione che piacerebbe sia al calciatore che alla Fiorentina ma ancora bisogna trovare una quadra sul possibile rinnovo prima dell'addio visto che è in scadenza nel 2027.
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