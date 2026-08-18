Anche la Fiorentina su Icardi? Messaggero: "Lo vuole la Lazio ma occhio ai viola"

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C'è un valzer di attaccanti pronto a partire in Serie A e la cosa riguarda anche la Fiorentina. Come noto, il Como vuole provare a strappare Moise Kean ai viola e le parti tratteranno in questi giorni un'eventuale partenza del numero 9 gigliato per portarlo alla corte di Fabregas, dove giocherebbe la Champions e avrebbe piena fiducia da parte del tecnico spagnolo. E come riporta oggi il Messaggero, tra i nomi che il club viola sta valutando per sostituire Kean ci sarebbe anche Mauro Icardi, sul quale ormai da giorni però c'è anche la Lazio.

Per la società biancoceleste il bomber rimane una priorità assoluta e il sogno è sempre l'attaccante argentino, svincolato dal Galatasaray ma ancora in attesa di maggiori profitti per il finale di carriera. In Italia - scrive il quotidiano - ci sarebbe pure la Fiorentina se dovesse cedere Kean, ma Lotito da ieri è in pressing da Cortina. L'ex Inter può dire sì, ma la Lazio deve alzare l'offerta.