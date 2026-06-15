RFV Giraldi su Udogie: "Ha una valutazione alta per la Fiorentina"

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L’ex ds del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio” dei nomi di mercato accostati alla Fiorentina e legati alla Premier League. Il primo nome è Udogie: "Il prezzo di per sé già esclude la possibilità che possa arrivare a Firenze. È un giocatore che in Italia con la fisicità che ha può avere un impatto enorme, tatticamente però deve migliorare molto soprattutto in fase difensiva. In Italia sarebbe un acquisto di alto livello però il prezzo mi sembra veramente alto. Poi Paratici al Tottenham sa bene come muoversi".

Quanto può costare secondo lei?

"In Premier ci sono tanti giocatori che costano di più perché sono in Inghilterra, a Udogie manca continuità perché ogni anno ha qualche problema. Per quello che può offrire il panorama, la valutazione può essere medio alta. Non dico la cifra per rispetto, per l'Italia però è una cifra importante".

Come potrebbe fare la Fiorentina a prenderlo?

"Il diritto di riscatto è sempre molto aleatorio perché tanto vale ridiscutere il prezzo dopo il prestito. Quando hai un interesse serio, un giocatore lo prendi a titolo definitivo, se invece non sei convinto lo prendi in prestito con diritto magari mettendo una cifra alta per il riscatto ma volendo poi ridiscutere. Sulla Fiorentina leggo che c'è la volontà di abbassare il monte ingaggi e snellire la rosa, Udogie mi sembra una trattativa difficile".

Di Norton-Cuffy cosa pensa?

"Ho visto il Genoa qualche volta dal vivo quindi lo conosco bene. Quest'anno mi sembra un giocatore specifico per fare il quinto, io non lo vedo adattabile a una difesa a quattro. Nel 4-3-3 gli manca un po' di qualità offensiva. So che le aspettative del Genoa per il cartellino sono piuttosto alte, si parla di cifre sopra i 15 milioni per un calciatore che ancora deve dimostrare tanto".

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