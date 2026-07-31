Calamai: "Sfida col Real per parlare di Mastantuono: la Fiorentina punti all'accordo"
Nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina: "L'amichevole di lusso contro il Real Madrid può regalare a Paratici, che mi risulta sarà in Austria con la squadra, l'opportunità di incontrare i dirigenti del Real per Mastantuono. Ho letto che anche la Juventus si è tirata fuori da questa corsa per il talento argentino.
Quindi la Fiorentina è l'unico club italiano che può proporsi in maniera credibile per avere in prestito Mastantuono in una sorta di operazione stile Nico Paz; è vero che è un giocatore dal ruolo non ben definito, ma è un talento straordinario, uno di quelli che può fare la storia della Fiorentina. Mi auguro che sabato la Fiorentina riesca a convincere il Real e Mastantuono".
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