Ultimo allenamento inglese della Fiorentina: seguilo su Radio FirenzeViola
Alle 10 italiane la Fiorentina scende in campo per l'ultima volta nel centro sportivo di Teddington: in quella che è stata la casa dei viola negli ultimi cinque giorni va in scena l'ultimo allenamento del gruppo di Fabio Grosso. Da oggi pomeriggio infatti si chiuderà ufficialmente la tournée inglese di De Gea e soci, che prenderanno un aereo direzione Austria, dove domani, a Klagenfurt, affronteranno il Real Madrid di Mourinho (fischio d'inizio ore 18).
C'è tempo però per una sgambata mattutina nel sud di Londra, da capire se a questa seduta parteciperà anche Victor Valdepenas, nuovo acquisto e ultimo arrivato, ieri sera, nel ritiro viola. Segui tutte le novità di oggi su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola grazie al nostro inviato Andrea Giannattasio.
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