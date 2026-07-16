RFV Dolci: "Con Paratici sono i giocatori che vogliono venire in viola"

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Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente la società viola sta dando un segnale chiaro alla città. Paratici ha le qualità per stare a livelli molto alti e ha messo in questo mercato tutte le sue competenze e le capacità che ha. Credo che col suo arrivo non sia più la Fiorentina che cerca i giocatori, ma che siano i giocatori che accettano la Fiorentina”.

Cambia paradigma.

“Il gruppo di Paratici permette di avere conoscenze su tutti i mercatI. La Fiorentina si sta rinforzando in maniera significativa, ma soprattutto lo sta facendo in maniera funzionale rispetto a quello che vuole Grosso”.

C’è un’operazione della Fiorentina che le è piaciuta di più?

“Se Dragusin non avesse avuto gli infortuni che ha avuto sarebbe rimasto al Tottenham. Paratici lo conosce molto bene e quindi sa cosa può dire. Potrebbe essere ancora uno dei migliori centrali in Europa. Atta non me l’aspettavo, è un giocatore forte, tosto. La Viola quest’anno correrà tanto, quindi secondo me l’idea di mettere più giocatori intercambiabili è ottima".

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