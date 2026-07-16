Alajbegovic all'Atalanta. E se parte Bellanova occhi su Fortini

Alajbegovic all'Atalanta. E se parte Bellanova occhi su FortiniFirenzeViola.it
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di Redazione FV

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle dinamiche di mercato dell'Atalanta. Avanti tutta per Kerim Alajbegovic - si legge -: accordo totale tra la Dea e l’esterno offensivo classe 2007 per un quinquennale. Nelle prossime ore i dirigenti nerazzurri contano di far capitolare pure il Bayer Leverkusen: affare da 25 milioni.

Dovesse andar via Bellanova (piace in Premier League), i bergamaschi si fionderebbero su Savona (Nottingham Forest) con Niccolò Fortini, terzino viola, possibile piano B. Ricordiamo che il giocatore della Fiorentina è in scadenza nel 2027 e non ha alcuna intenzione di rinnovare, per questo è in cerca di una nuova sistemazione dove poter scendere in campo con più continuità.