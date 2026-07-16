Valdepenas-Fiorentina, l'accordo con il Real è chiuso: manca solo il via libera di Mourinho

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Victor Valdepeñas è ormai a un passo dalla Fiorentina. O meglio, il club viola ha già bloccato il centrocampista sulla base di un accordo da 8 milioni di euro con il Real Madrid, che manterrà il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra valido per le prossime tre stagioni. Una clausola che, qualora venisse esercitata, garantirebbe alla società viola un incasso compreso tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Per Valdepeñas è pronto un contratto quinquennale, ma l'annuncio ufficiale arriverà soltanto dopo l'eventuale via libera di José Mourinho. La data cerchiata in rosso è quella del 1° agosto, quando Fiorentina e Real Madrid si affronteranno in amichevole. Nel frattempo gli intermediari continuano a lavorare per accelerare i tempi e definire gli ultimi dettagli. Lo riporta il Corriere dello Sport.